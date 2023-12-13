Уже презентована концепция коалиции, главная цель - победа в море.

В Военно-морских силах ВС Украины рассказали подробности о создании новой морской коалиции, которую возглавили Великобритания и Норвегия.

Как сообщили в ВМС ВСУ, в Великобритании объявлено о создании коалиции по развитию морских возможностей Украины. Делегация ВМС Украины во главе с командующим национальных ВМС вице-адмиралом Алексеем Неижпапой приняла участие в соответствующей церемонии. В мероприятии также приняли участие министр обороны Великобритании Грант Шаппс, министр обороны Норвегии Бьерн Арильд грамм, командующий командованием ВМС США в Европе адмирал Стюарт Бенджамин Мунш, первый морской Лорд адмирал сэр Бен Ки и представители многих европейских стран.

Коалиция была создана по инициативе Великобритании и имеет целью повышение возможностей Украины на море для обеспечения безопасности гражданского судоходства и работы зернового коридора. Участники коалиции будут предоставлять Украине корабли, технику, осуществлять подготовку катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и прочее.

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"Главные задачи коалиции - это помочь Украине одержать победу на море, обеспечить безопасность гражданского судоходства и нивелировать минную опасность, ведь сейчас Черное море является самым опасным с точки зрения минной безопасности в Европе. Море - большая дорога, и оно должно быть равным для всех, именно поэтому мы должны защитить его и стать настолько мощным флотом, чтобы в РФ больше никогда не возникло желания захватить его", - подчеркнул Неижпапа.

Представитель командования ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" рассказал подробности относительно этой коалиции. По словам военного, на церемонии была представлена соответствующая концепция и фактически это – ее старт. Сейчас в коалицию входят Великобритания, Норвегия и Украина.

"Основная цель создания этой коалиции - повышение боевых возможностей военно-морского флота Украины. Это достаточно развернутая программа, это и вопрос непосредственно предоставления единиц вооружения - корабельного состава и наземной техники. Так же это подготовка персонала – как морского компонента, так и сухопутного – противовоздушной обороны и морской пехоты - все, что касается обеспечения безопасности гражданского судоходства", - пояснил Плетенчук.

Он сказал, что не может пока уточнить, какие именно корабли получит Украина от партнеров. Лишь отметил, что противоминная составляющая отечественных ВМС уже усиливается путем передачи четырех единиц. Это два британских тральщика "Sandown" и два голландских противоминных корабля. По словам Плетенчука, подготовка экипажей на первых двух уже завершена, на двух других продолжается.

"Соответственно, в рамках этой коалиции мы рассчитываем на предоставление других видов вооружения. В том числе корабельно-катерного состава", - сказал спикер.

Он отметил, что подготовка экипажей - достаточно сложный и долгий процесс, потому что речь идет о новой единице вооружения, людей фактически надо готовить заново. Кроме того, нужно пройти боевое слаживание, а корабль - сложный механизм и экипаж должен "приспособиться к нему".

"То есть овладеть в полном объеме способности, возможности этой боевой единицы. Даже в развитых странах НАТО такой процесс может продолжаться, например, около одного года", - рассказал Плетенчук.

Он добавил, что большое внимание будет уделяться именно разминированию Черного моря, которое сейчас опасно, в том числе из-за большого количества мин и других взрывных устройств.

"Их очень много, особенно после теракта на Каховской ГЭС", - сказал Плетенчук.

Морская коалиция - что известно

Напомним, вчера стало известно, что Великобритания совместно с Норвегией возглавят морскую коалицию для укрепления обороноспособности Украины в Черном море. Как сообщили в Минобороны Британии, поддержка в рамках морской коалиции будет долгосрочной и поможет Киеву трансформировать свои военно-морские силы, сделав их более совместимыми с западными союзниками. В рамках коалиции Британия отправит Украине из своего состава Военно-морского флота два противоминных корабля класса Sandown. Кроме кораблей Sandown, Украина получит от Британии еще более 4 десятков других транспортных средств.

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