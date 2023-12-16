Украинские артиллеристы не скрывают разочарования бездействием западных союзников.

Украинские артиллеристы уже вынуждены экономить боеприпасы из-за сокращения поступлений западной военной помощи. Об этом украинские военные рассказали журналистам BBC, побывавшим на передовой.

Журналисты пообщались с артиллеристами 93-й бригады, которые отражают ежедневные российские наступления вблизи Бахмута. Украинские солдаты очень довольны американскими самоходными гаубицами M109 "Паладин". Однако бойцы ожидают, что эта зима на передовой не будет спокойной.

"Это [российское давление] продлится по крайней мере до президентских выборов в России" — говорит артиллерист Сашко. Он убежден, что президенту России Владимиру Путину нужна победа на поле боя в Украине, чтобы усилить свою кампанию дома перед голосованием в марте 2024 года.

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ВВС отмечает, что отсутствие значительного прогресса в разрекламированном контрнаступлении заставило украинских воинов осознать, что война затянется надолго.

"Если не будет военной поддержки Запада, тогда все будет очень плохо. Сначала Россия захватит Украину, потом дойдет очередь до Прибалтики, Польши. Я думаю, что Россия на этом не остановится," — говорит Сашко.

Украинский оператор беспилотника, который руководит артиллерийским огнем на южной линии фронта и который пожелал остаться неназванным, рассказал BBC, что количество артиллерийских обстрелов с украинской стороны на юге резко сократилось за последние несколько месяцев.

"Во время пика контрнаступления и даже несколько месяцев назад соотношение между огнем российской и нашей артиллерии было в основном 1:1 или даже больше в нашу пользу. Теперь мы стреляем по одному снаряду на каждые четыре-пять снарядов, которые стреляет Россия", – говорит он.

Ситуация может стать критической, если западные страны прекратят свою поддержку и поставки прекратятся, говорят солдаты. "Без боеприпасов это будет просто металлолом" - говорит Сашко, показывая на американскую гаубицу.

"У нас действительно не хватает боеприпасов. Если бы у нас было больше снарядов, мы бы уже далеко зашли за Клещевку. Какое бы количество [снарядов] мы ни получили, мы стараемся вести меткий огонь," - признается командир одной из батарей 22-й бригады с позывным "Горн".

Боец с позывным "Кент", воюющий на дефицитной советской гаубице 2С1 "Гвоздика" объясняет, что они ждут часами прежде чем открыть огонь, чтобы убедиться, что у них есть ценная цель. Они просто не могут тратить боеприпасы ни на что другое.

Отсутствие помощи означает большие потери для Украины. Они злы, что их жизни и жертвы могут быть потрачены впустую из-за того, что, как они говорят, Европа и США не до конца понимают важность военной поддержки для Украины.

"Наши западные партнеры должны понимать, что если мы не остановим россиян, то они пойдут дальше. Тогда [Европа и Америка] вместо того, чтобы помогать нам, будут защищать свои собственные земли, а их собственные люди будут гибнуть," — сказал Кент.

Проблема американской помощи Украине

Как писал УНИАН, Конгресс США с начала осени не может принять следующую программу военной помощи Украине на фоне исчерпания финансов, предусмотренных на эти цели предыдущей программой.

Пытаясь побудить Конгресс быстрее принять программу помощи Украине, на этой неделе Владимир Зеленский совершил визит в Вашингтон. Там он провел встречи в частности с республиканцами, которые блокируют помощь, но результата это не дало.

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