МВФ прогнозирует развитым странам обвал экономик

Мировая экономика в 2009 году сократится на 0,5-1 процент, а тяжелее всего придется развитым странам, в которых может быть зафиксирован настоящий обвал ВВП. К такому выводу пришел Международный валютный фонд, опубликовавший свой очередной прогноз в преддверии саммита "Большой двадцатки" (G20).

По данным МВФ, экономика США в 2009 году сократится на 2,6 процента, а еврозоны – на 3,2 процента. Еще больше пострадает Япония, где ВВП снизится на 5,8 процента. При этом уже в 2010 году в США будет, по прогнозам фонда, рост экономики в 0,2 процента, а в еврозоне – в 0,1 процента. В Японии продолжится спад, который составит 0,2 процента.

В развивающихся странах, согласно данным МВФ, будет зафиксирован рост экономики в среднем на 1,5-2,5 процента. Именно за счет этого мировому ВВП удастся избежать значительного обвала.

В докладе МВФ отмечается, что пока специалисты фонда подготовили данные не по всем регионам и странам мира. Окончательный вариант прогноза будет готов к 22 апреля.

МВФ признал, что мировая экономика окажется в рецессии, еще в январе 2009 года. Ожидается, что темпы падения ВВП за год станут худшими за последние 60 лет. С этим согласны и во Всемирном банке, который, впрочем, пока не привел конкретных прогнозов, отметив лишь, что рецессия в мировой экономике все же будет.

Прогнозы МВФ нужны для того, чтобы специалисты фонда могли понимать, какие регионы больше всего нуждаются в финансовой поддержке. Наиболее пострадавшим от кризиса странам МВФ уже начал выделять кредиты. В частности, средства от международной организации получили Исландия, Украина, Белоруссия, Латвия, Венгрия и ряд других государств.

Лента.ру