Смерть в прямом эфире: в Чехии девушки разбились на машине во время трансляции в Facebook (видео)
17:47, 10 июля 2017Мир
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Погибла пассажирка, водитель - в реанимации с тяжелыми травмами головы.
В Чехии две девушки разбились на машине во время трансляции в социальной сети Фейсбук
В Чехии две девушки разбились на машине во время трансляции в социальной сети Facebook. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Погибла пассажирка, водитель - в реанимации с тяжелыми травмами головы. Видео начинается с того, что девушки смеются, когда авто набирает скорость. Одна говорит, что ей безразличны запреты, а подруга добавляет, что медленно ездить - скучно. Уже через несколько минут девушки врезаются в ограждение.
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Ранее сообщалось, что на Харьковщине две девушки разбились в ДТП во время прямой трансляции в Instagram.
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