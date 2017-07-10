Смерть в прямом эфире: в Чехии девушки разбились на машине во время трансляции в Facebook (видео)

В Чехии две девушки разбились на машине во время трансляции в социальной сети Facebook. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Погибла пассажирка, водитель - в реанимации с тяжелыми травмами головы. Видео начинается с того, что девушки смеются, когда авто набирает скорость. Одна говорит, что ей безразличны запреты, а подруга добавляет, что медленно ездить - скучно. Уже через несколько минут девушки врезаются в ограждение.

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Ранее сообщалось, что на Харьковщине две девушки разбились в ДТП во время прямой трансляции в Instagram.