МИД России не видит проблемы: бютовца же не раздевали до носков...
"...была просто проверка документов"
|Олег БИЛОРУС
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.
В частности, он отметил, что министерство получило от украинской стороны уведомление о том, что на границе при прохождении пограничного контроля в одном из аэропортов Москвы на короткое время был задержан О.БИЛОРУС.
«Это была сугубо техническая задержка по техническим причинам, там о нескольких минутах идет речь. Я не вижу здесь никаких проблем», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.
При этом он подчеркнул, что такие задержки на границах возникают у граждан различных государств.
«Вы можете взять крупные западные страны, где вас раздевают, извиняюсь, чуть ли не до носков, и эта процедура занимает иной раз по 45-50 минут. В нашем случае такого не было – была просто проверка документов и, видимо, у пограничника возникли какие-то вопросы, которые он прояснил», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.
Он подчеркнул, что О.БИЛОРУС принял участие во всех запланированных мероприятиях, поэтому нет причин для того, чтобы создавать проблему.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в Москве должно состояться восьмое заседание межпарламентской комиссии по вопросам сотрудничества ВР и Федерального собрания РФ. В Москву прибыла делегация народных депутатов в составе представителей всех фракций. Возглавляет делегацию первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.
Во время прохождения депутатами паспортного контроля возникла задержка с прохождением контроля народным депутатом О.БИЛОРУСОМ. Его документы проверяли 20 минут.
О.БИЛОРУС заявил, что связывает эту задержку со своей позицией в вопросе признания мировым сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
В тот же день в Посольстве Украины в России заявили, что задержание О.БИЛОРУСА при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту произошло из-за технических сбоев.