МИД России не видит проблемы: бютовца же не раздевали до носков...

Министерство иностранных дел Российской Федераций подтверждает, что задержка председателя комитета Верховной Рады по иностранным делам Олега БИЛОРУСА при прохождении пограничного контроля произошла по техническим причинам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД РФ Андрей НЕСТЕРЕНКО.

В частности, он отметил, что министерство получило от украинской стороны уведомление о том, что на границе при прохождении пограничного контроля в одном из аэропортов Москвы на короткое время был задержан О.БИЛОРУС.

«Это была сугубо техническая задержка по техническим причинам, там о нескольких минутах идет речь. Я не вижу здесь никаких проблем», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

При этом он подчеркнул, что такие задержки на границах возникают у граждан различных государств.

«Вы можете взять крупные западные страны, где вас раздевают, извиняюсь, чуть ли не до носков, и эта процедура занимает иной раз по 45-50 минут. В нашем случае такого не было – была просто проверка документов и, видимо, у пограничника возникли какие-то вопросы, которые он прояснил», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

Он подчеркнул, что О.БИЛОРУС принял участие во всех запланированных мероприятиях, поэтому нет причин для того, чтобы создавать проблему.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, в Москве должно состояться восьмое заседание межпарламентской комиссии по вопросам сотрудничества ВР и Федерального собрания РФ. В Москву прибыла делегация народных депутатов в составе представителей всех фракций. Возглавляет делегацию первый заместитель Председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Во время прохождения депутатами паспортного контроля возникла задержка с прохождением контроля народным депутатом О.БИЛОРУСОМ. Его документы проверяли 20 минут.

О.БИЛОРУС заявил, что связывает эту задержку со своей позицией в вопросе признания мировым сообществом Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

В тот же день в Посольстве Украины в России заявили, что задержание О.БИЛОРУСА при прохождении паспортного контроля в московском аэропорту произошло из-за технических сбоев.