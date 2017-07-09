"Марш справедливости": в Стамбуле сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против Эрдогана (фото)

В центре Стамбула прошел антиправительственный митинг, в котором приняли участие сотни тысяч человек.

Перед этим участники акции прошли маршем от Анкары до Стамбула, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Марш справедливости", участники которого преодолели более 400 километров, стартовал в турецкой столице 15 июня. Его участники протестуют против массовых увольнений и арестов, которые последовали за неудачной попыткой военного переворота летом прошлого года.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма и заявил, что Народно-республиканская партия (НРП), организовавшая марш, вышла за рамки оппозиционной деятельности и действует совместно с террористическими группировками.

Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу призвал к проведению марша после того, как один из членов партии Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам лишения свободы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Бербероглу отвергает предъявленные ему обвинения. Митинг в Стамбуле прошел в районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат.

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Более 50 тысяч человек были арестованы и 140 тысяч уволены или отстранены от работы после неудавшейся попытки переворота в прошлом году. Аресты правозащитников и ведущих журналистов вызвали международное осуждение.