"Марш справедливости": в Стамбуле сотни тысяч человек вышли на акцию протеста против Эрдогана (фото)
Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма.
В центре Стамбула прошел антиправительственный митинг, в котором приняли участие сотни тысяч человек.
Перед этим участники акции прошли маршем от Анкары до Стамбула, передает Русская служба Би-Би-Си.
"Марш справедливости", участники которого преодолели более 400 километров, стартовал в турецкой столице 15 июня. Его участники протестуют против массовых увольнений и арестов, которые последовали за неудачной попыткой военного переворота летом прошлого года.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил участников акции протеста в поддержке терроризма и заявил, что Народно-республиканская партия (НРП), организовавшая марш, вышла за рамки оппозиционной деятельности и действует совместно с террористическими группировками.
Лидер НРП Кемаль Кылычдароглу призвал к проведению марша после того, как один из членов партии Энис Бербероглу был приговорен к 25 годам лишения свободы за разглашение прессе подробностей по делу об обыске грузовиков, принадлежащих Национальной разведывательной организации (MIT) и направлявшихся в Сирию. Бербероглу отвергает предъявленные ему обвинения. Митинг в Стамбуле прошел в районе Мальтепе, где содержится арестованный депутат.
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Более 50 тысяч человек были арестованы и 140 тысяч уволены или отстранены от работы после неудавшейся попытки переворота в прошлом году. Аресты правозащитников и ведущих журналистов вызвали международное осуждение.
IN PHOTOS: Main opposition head Kılıçdaroğlu completes ‘justice march,’ thousands flock to Istanbul rally https://t.co/SuAXjcvGb2pic.twitter.com/s6VOtziwtP— Hürriyet Daily News (@HDNER) July 9, 2017