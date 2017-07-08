Лидеры G20 согласовали текст совместного заявления, кроме раздела о климатических изменениях - СМИ

Лидеры государств и правительств стран "Большой двадцатки" в рамках двухдневного саммита, который проходит в немецком Гамбурге, согласовали каждый аспект итогового совместного заявления, за исключением раздела, который касается климатических изменений.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленное лицо из Европейского Союза.

По его словам, помощники лидеров G20 работали до двух часов ночи, чтобы завершить текст совместного коммюнике по итогам саммита "Группы двадцати", преодолевая разногласия по вопросам торговли после того, как чиновники из США согласились с формулировками по борьбе с протекционизмом.

Читайте такжеПрибытие лидеров G20 на саммит в Гамбурге в лицах (фоторепортаж)

"Результат хороший. У нас есть коммюнике. Один вопрос остался, он касается климатических изменений, но я полон надежды, что мы сможем найти компромисс", - сказал чиновник ЕС на правах анонимности.

Он добавил, что согласованы все основополагающие принципы. "Мы имеем коммюнике G20, а не коммюнике G19", - отметил собеседник агентства.

В то же время, отмечается, что вопрос климатических изменений еще надо урегулировать, потому что Соединенные Штаты настаивают на том, чтобы в тексте было упоминание о ископаемых видах топлива.