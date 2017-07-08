В США предлагают ввести новые санкции против России

В Сенате США предлагают ввести дополнительные санкции против РФ за ее многолетнее нарушение Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Соответствующий законопроект в Сенат внес законотворец от Республиканской партии Эд Ройс, пишет Reuters.

Ройс заявил, что Путин годами игнорировал обязательства, которые взяла на себя Россия по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности.

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«Его недавнее развертывание запрещенных ракет с ядерным вооружением представляет серьезную угрозу интересам нацбезопасности США», - заявил Ройс, добавив, «что это лишь один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность».

Как сообщал УНИАН ранее, 15 июня Сенат США окончательно утвердил новые санкции против России, соединив их с санкциями против Ирана в одном законодательном акте. Данный законопроект содержит также положение о том, что президент не сможет отменить или смягчить санкции против Москвы и Тегерана без одобрения Конгресса. Это вызывает недовольство со стороны Белого дома и нежелание поддерживать проголосованный в Сенате документ. Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также подписать президент США.