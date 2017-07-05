В Новосибирске в штабе Навального искали бомбу, задержали трех человек

В Новосибирске полицейские оцепили здание, где находится предвыборный штаб российского оппозиционера Алексея Навального, выломали дверь в помещение и задержали трех человек, сообщает на своей странице в "Фейсбуке" координатор штаба Сергей Бойко, передает Русская служба Би-би-си.

Как сообщил руководитель регионального отделения незарегистрированной Партии прогресса Андрей Гладченко, полицейские начали выламывать дверь в штаб после анонимного звонка о минировании дома.

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По словам Бойко, среди задержанных - двое волонтеров штаба и молодой человек, который просил полицейских вывести жителей из якобы заминированного здания.

Как пояснил Бойко в беседе с изданием "Тайга.Info", сотрудники полиции на протяжении 14 часов пыталась проникнуть в штаб, однако из-за отсутствия ордера волонтеры не давали им это сделать.

Бойко также отметил, что в здание, оцепленное Росгвардией, не пускают активистов, однако свободно дают пройти местным жителям.

"У нас тут пожарные, кинологи, скорая помощь, два автозака - видимо, чтобы бомбу задержать. Двери в штаб выбиты, но мы не знаем, что там происходит, потому что не пускают ни нас, ни собственника, ни адвоката", - заявил он.

"Сотрудникам "Бинбанка", находящегося в торце этого же здания, наоборот, не дают выйти, а людей с пропиской в этом же доме пропускают через оцепление. Удивительным образом прописка на Ленина, 18 защищает от взрывного устройства", - добавил Бойко.

Он также сообщил, что ко входу в здание подогнали автобус, из которого "в штаб заносили большие черные пластиковые мешки неизвестно с чем".

По словам соратников Навального, утром в среду полицейские блокировали штаб политика на улице Ленина в Новосибирске, чтобы изъять предвыборные газеты. Часть тиража была изъята, еще часть волонтеры смогли вынести из здания.

Полицейские пришли в штаб Навального, отреагировав на обращение о незаконной агитации. Копию обращения опубликовал в своем "Твиттере" начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков.

Из заявления следует, что 25 июня мужчина получил от волонтеров агитационную листовку и, посчитав, что агитация проходит вне агитационного периода, обратился в полицию.

Как отмечает Волков, до назначения даты проведения выборов никаких ограничений на агитацию не предусмотрено. Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.

Накануне сообщалось о нападении на штаб Навального в Краснодаре. По словам соратников политика, на штаб напали около 20 человек из движения "Отряды Путина", которые "сорвали плакаты, поломали рамки, перевернули стулья и столы".

"Пожилые женщины, управляемые расчетливыми людьми, которые превратили игру в патриотизм в средство заработка для себя и своей семьи, вели себя как варвары в приступе безумия. Мы вызвали на место сотрудников полиции и устанавливаем ущерб", - сообщила команда Навального.

Руководитель движения "Отряды Путина" Марат Динаев заявил РБК, что разгром штаба Навального был спровоцирован его же сторонниками.

В конце июня было совершено нападение на координатора штаба Навального в Барнауле Артема Косарецкого. Кроме того, неизвестные пытались поджечь штаб политика в городе.