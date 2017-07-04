"Нашествие старушек Путина": более сотни пенсионеров разгромили штаб Навального (видео)
Ворвавшись в здание, старушки начали обзывать находившихся там активистов "фашистами" и "предателями", пытаясь вытолкать их на улицу.
Группа из более сотни пенсионеров, называющих себя Отрядом Путина, атаковала в Краснодаре штаб оппозиционера Алексея Навального.
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Соответствующее видео было опубликовано на сервисе YouTube.
Ворвавшись в здание, старушки начали обзывать находившихся там активистов "фашистами" и "предателями", пытаясь вытолкать их на улицу.
Кроме того, фанаты главы Кремля обклеили стены приемной его портретами и украли имущество штаба.
Как сообщал УНИАН, в конце марта неизвестные подожгли офис избирательного штаба Навального в Санкт-Петербурге. Соратник Навального Леонид Волков назвал поджог "частью атмосферы ненависти".
22 июня в Кирове неизвестные подожгли автомобиль координатора предвыборного штаба оппозиционера Навального Артура Абашева. Абашев связывал поджог с открытием штаба Навального, который начал работу несколькими часами ранее.
10 июня ставропольский активист Ярослав Синюгин сообщил, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение, где находится предвыборный штаб Навального.