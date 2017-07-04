"Нашествие старушек Путина": более сотни пенсионеров разгромили штаб Навального (видео)

Группа из более сотни пенсионеров, называющих себя Отрядом Путина, атаковала в Краснодаре штаб оппозиционера Алексея Навального.

Читайте такжеВ Барнауле возле горадминистрации на соратника Навального напали с ножом

Соответствующее видео было опубликовано на сервисе YouTube.

Ворвавшись в здание, старушки начали обзывать находившихся там активистов "фашистами" и "предателями", пытаясь вытолкать их на улицу.

Кроме того, фанаты главы Кремля обклеили стены приемной его портретами и украли имущество штаба.

Как сообщал УНИАН, в конце марта неизвестные подожгли офис избирательного штаба Навального в Санкт-Петербурге. Соратник Навального Леонид Волков назвал поджог "частью атмосферы ненависти".

22 июня в Кирове неизвестные подожгли автомобиль координатора предвыборного штаба оппозиционера Навального Артура Абашева. Абашев связывал поджог с открытием штаба Навального, который начал работу несколькими часами ранее.

10 июня ставропольский активист Ярослав Синюгин сообщил, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение, где находится предвыборный штаб Навального.