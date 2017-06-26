В Барнауле возле горадминистрации на соратника Навального напали с ножом

На главу предвыборного штаба Алексея Навального в Барнауле Артема Косарецкого напали с ножом, сообщают представители местной оппозиции. По словам главы отделения "Партии прогресса" Ольги Фотиевой, на Косарецкого напали возле здания городской администрации, пишет Русская служба Би-би-си.

"Становится жарче, вот уже и первая кровь. Сегодня утром у администрации на Артема напали гопники. [...] Приехала нацгвардия, гопников увезли", - написала Фотиева на своей странице в "Фейсбуке" утром в понедельник, приложив фотографию Артема Косарецкого с глубоким порезом на локтевом сгибе руки.

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"Чем руку порезали, Артем не понял. Охрана администрации поддерживала нападавших, когда Артем показал, что кровь течет, они сказали "комар укусил", - заявила Фотиева в беседе с порталом "Тайга-инфо".

Как следует из заявления штаба Навального в Барнауле, нападавшие пытались помешать Косарецкому подать заявку на проведение публичного мероприятия.

"Нападавшие угрожали применить силу, если Артём не отойдёт от входа, после чего нанесли ранение предметом, похожим на нож, и начали душить", - говорится в заявлении штаба.

Нападавшие, по словам оппозиционеров, задержаны.

Из регионов России в последние недели часто приходят сообщения о нападениях на сторонников Алексея Навального.

В конце мая группа вооруженных бейсбольными битами людей избила сына предпринимателя, сдающего в аренду помещение для предвыборного штаба Навального в Иркутске.

"У потерпевшего - подозрение на сотрясение мозга. Нападавшие кричали ему: "Ты сторонник Навального!" Но штаб закрываться не будет, его работа продолжится", - сказал тогда Русской службе Би-би-си пресс-секретарь кампании Навального Руслан Шаведдинов.

В конце марта неизвестные подожгли офис избирательного штаба Навального в Санкт-Петербурге. Соратник Навального Леонид Волков назвал поджог "частью атмосферы ненависти".

22 июня в Кирове неизвестные подожгли автомобиль координатора предвыборного штаба оппозиционера Навального Артура Абашева. Абашев связывал поджог с открытием штаба Навального, который начал работу несколькими часами ранее.

10 июня ставропольский активист Ярослав Синюгин сообщил, что неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в помещение, где находится предвыборный штаб Навального.

Наконец, за несколько часов до нападения на Косарецкого, штаб Навального в Барнауле пытались поджечь: сотрудники штаба выложили фотографии стены здания со следами огня.

Сам Навальный сейчас находится под арестом, после того как он был задержан в подъезде своего дома в день митинга 12 июня и позже осужден на 30 суток. Его признали виновным в повторном нарушении порядка организации массового мероприятия (часть 8 статьи 20.2 КоАП).