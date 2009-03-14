На стороне сомалийских исламистов воюют граждане США

На стороне сомалийской исламистской группировки "Аль-Шахаб" воюют граждане США. Об этом стало известно из доклада американского Национального антитеррористического центра, сообщает BBC News.

Большинство добровольцев отправляются воевать на стороне исламистов из города Миннеаполис в штате Миннесота, к "Аль-Шахабу" присоединяются американцы родом из Сомали. Глава Национального антитеррористического комитета Эндрю Липман подчеркнул, что граждане США отправляются в Сомали, чтобы "сражаться за родину, а не воевать против Америки". Всего в США проживает около 200 тысяч сомалийцев.

Группировка "Аль-Шахаб" признана властями США террористической организацией. Ее лидеры утверждают, что у них есть связи с "Аль-Каедой", однако подтверждения этой информации в распоряжении американской разведки нет.

Радикальные исламисты вели вооруженную борьбу с властями Сомали на протяжении нескольких лет. Противостояние временно прекратилось после того, как в стране ввели нормы шариата, а президентом Сомали стал умеренный исламист, основатель Союза исламских судов Шариф Ахмед. Впрочем, его кандидатура также не вызвала одобрения радикальных группировок, однако активные бои в Сомали пока прекратились.

Лента.ру