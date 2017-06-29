Умер экс-солист "Иванушек International"
09:27, 29 июня 2017Мир
9833 0
Олег Яковлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии из-за пневмонии.
Олег Яковлев умер от пневмонии / фото Global Look Prees/Anatoly Lomohov
В Москве умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев. О смерти сообщила его девушка и менеджер Александра Куцевол. Яковлеву было 47 лет.
Читайте такжеБританскую королевскую гвардию впервые возглавила женщина
Ранее, 28 июня, изданию "Комсомольская правда" Александра рассказала, что из-за пневмонии с осложнениями Яковлев оказалася в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter