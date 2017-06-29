В Москве умер экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев. О смерти сообщила его девушка и менеджер Александра Куцевол. Яковлеву было 47 лет.

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Ранее, 28 июня, изданию "Комсомольская правда" Александра рассказала, что из-за пневмонии с осложнениями Яковлев оказалася в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.