В штате Кентукки в общежитии университета взорвался газ

Взрыв прогремел в студенческом городке университета Мюррея (Murray State University) в штате Кентукки в среду вечером, 28 июня. В новом общежитии Richmond Hall произошла утечка газа, сообщает, WPSD Local.

Как передает Fox News, пострадало два человека, одного из них доставили в больницу, травмы второго менее значительны.

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В настоящее время общежитие оцеплено, к нему никого не пускают. Спасатели полагают, что в здании по-прежнему может быть опасно.

По словам очевидцев, вибрация от взрыва ощущалась даже за пределами здания.

Новое здание Richmond Hall было открыто в 2009 году. Планы о его строительстве обсуждались с 2003-го, но из-за финансовых трудностей реализация проекта постоянно откладывалась. Старое здание работает с 1961 года.

Murray State University называют одним из лучших региональных учебных заведений в США. В 2016 году в университет поступило примерно 10,5 тысяч студентов. Вуз открылся в 1922 году.