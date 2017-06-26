Трамп заявил, что Обама ничего не делал относительно вмешательства РФ в выборы в США, потому что ожидал победы Клинтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что Барак Обама знал о вмешательстве РФ в выборы, но ничего не делал, потому что ожидал, что победит Хиллари Клинтон. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

Он отметил, что Обаму о вмешательстве РФ проинформировало ЦРУ.

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«Причиной того, что президент Обама ничего не сделал ничего по отношению к России после получения уведомления от ЦРУ о вмешательстве заключается в том, что он ожидал, что Клинтон победит и не хотел "раскачивать лодку". Он не "подавил" это потому, что вступил в сговор, и это не принесло ничего хорошего для демократов и Хиллари», - говорится в сообщении Трампа.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в бездействии в ситуации с возможным вмешательством России в американские выборы в 2016 году.

«Если администрация Обамы еще до выборов в 2016 году знала, что русские вмешиваются, почему они ничего не сделали? Подумайте об этом, а не о Т. (скорее всего, буквой Т Трамп обозначает себя - УНИАН)», - написал президент США в «Твиттере».