Дуров назвал обвинения в использовании Telegram террористами предлогом для усиления контроля над населением

Создатель Telegram Павел Дуров назвал информацию ФСБ об использовании мессенджера при подготовке терактов в России «вызывающей вопросы», а также счел подобные заявления предлогом для усиления контроля над гражданами. Об этом он написал во «Вконтакте».

«Время появления информации о том, что почти три месяца назад Telegram якобы использовался при подготовке теракта, вызывает вопросы. Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», — написал Дуров.

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По словам Дурова, нельзя сделать мессенджеры «небезопасными только для потенциальных террористов». Отказ от шифрования приведет к тому, что переписку смогут взламывать хакеры, которые потом будут шантажировать «коррумпированных чиновников».

«Более того, ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности страны в целом, так как в этом случае иностранные спецслужбы неизбежно тоже получат доступ ко всей переписке граждан России. При этом риск терактов не исчезнет — как показали события в Париже, для проведения теракта достаточно одноразовых телефонов и обычных CMC без всякого шифрования», — пояснил владелец Telegram.

Напомним, ранее в в ФСБ заявили, что теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram.