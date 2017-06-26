В ФСБ заявили, что теракт в метро Петербурга подготовили с помощью Telegram

09:51, 26 июня 2017
Мир
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Наиболее активно, по версии ФСБ, террористы используют именно Telegram, где есть "возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования".

trend.az

Федеральная служба безопасности объявила, что теракт в метро Санкт-Петербурга 3 апреля был подготовлен с помощью мессенджера Telegram.

Как говорится в пресс-релизе ФСБ, у спецслужбы есть «достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

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В ФСБ добавили, что международные террористы «тотально» используют мессенджеры для «конспиративной связи между собой и своими кураторами из заграницы». Наиболее активно, по версии ведомства, террористы используют именно Telegram, где есть «возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

Как сообщал УНИАН ранее, глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил лично Павла Дурова, администрацию Telegram и его пользователей о блокировке мессенджера, если компания отказывается выполнять российское законодательство.

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Теги: #Telegram в России#блокировка Telegram#террористы используют Telegram