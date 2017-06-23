Фейковую запись "российского обстрела" в Сирии для Путина подготовили в Генштабе

Видеозапись, которую президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну в многосерийном фильме The Putin interviews как работу российской авиации в Сирии, была подготовлена одним из управлений главного оперативного управления Генерального штаба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны, а также собеседника, близкого к Кремлю.

Как рассказали собеседники издания, Кремль попросил пресс-службу Минобороны подготовить данные для президента. После этого запрос направили одному из заместителей начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. РБК отмечает, что официально у Рудского один заместитель, Виктор Познихир, но на самом деле их двое - второго зовут Игорь Дылевский.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на вопрос о том, запрашивала ли пресс-служба президента видеокадры у Минобороны, ответил, что в «этом нет необходимости». На уточняющий вопрос РБК, кто же тогда попросил подготовить видео, Песков отвечать отказался.

Минобороны России также пока не представило свой комментарий.

Как сообщалось, в сериале «Путин» американского режиссера Стоуна российский президент показал видео, где, по его словам, зафиксирована «работа» авиации РФ в Сирии.

Вместе с тем журналисты выяснили, что на самом деле на том видео американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане в 2009 году. При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке.