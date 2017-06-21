Боевики ИГИЛ взорвали одну из исторических мечетей Ирака

Боевики террористической группировки «Исламское государство» взорвали соборную мечеть «Ан-Нури» в иракском городе Мосул. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеканал Al Sumaria.

По данным телеканала, помимо мечети, террористы также подорвали минарет, которым она была известна. Минарет был единственной частью, которая осталась от первоначально сооружения мечети, поскольку она несколько раз перестраивалась.

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Военные заявили, что таким образом боевики «совершили очередное историческое преступление», отметил телеканал.

Здание было построено в XII веке и в дальнейшем перестраивалось. Мечеть известна благодаря «падающему» и «изогнутому» минарету.

Это место имело ключевое символическое значение для боевиков ИГИЛ, поскольку в ней лидер «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади в 2014 году объявил халифат на захваченных территориях Ирака и Сирии.

Напомним, Иракские военные 18 июня начали штурм районов Старого города в Мосуле, который находится под контролем боевиков ИГ.

Операция по освобождению последнего анклава ИГ в Мосуле, который расположен в центре Старого города и на территории трех близлежащих районов вдоль берега реки Тигр, началась в конце мая.