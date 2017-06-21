Госпитализирован муж Елизаветы II
15:06, 21 июня 2017Мир
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Представители британской королевской семьи назвали госпитализацию «мерой предосторожности».
Герцог Эдинбургский Филипп / REUTERS
В Лондоне супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за инфекции, сообщает Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.
Представители британской королевской семьи назвали госпитализацию «мерой предосторожности». Они также отметили, что герцог находится в хорошем настроении.
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Таким образом, Филипп пропустит церемонию открытия парламента. Сопровождать Елизавету II будет ее сын, принц Чарльз.
Кроме того, герцог не сможет прийти на королевские скачки в Аскоте.
Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании уходит на пенсию.
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