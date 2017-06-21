Госпитализирован муж Елизаветы II

В Лондоне супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за инфекции, сообщает Telegraph со ссылкой на Букингемский дворец.

Представители британской королевской семьи назвали госпитализацию «мерой предосторожности». Они также отметили, что герцог находится в хорошем настроении.

Читайте такжеЕлизавета II: Великобритания погрузилась в "мрачные настроения"

Таким образом, Филипп пропустит церемонию открытия парламента. Сопровождать Елизавету II будет ее сын, принц Чарльз.

Кроме того, герцог не сможет прийти на королевские скачки в Аскоте.

Ранее сообщалось, что супруг королевы Великобритании уходит на пенсию.