Лавров назвал расширение санкций против РФ "русофобской одержимостью"
Лавров убежден, что вину за любое событие, которое не нравится американским конгрессменам, пытаются свалить на РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал расширение санкций против России за ситуацию на востоке Украины "русофобской одержимостью".
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Франции.
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«Это (расширение санкций – УНИАН) атмосферу, конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию в Украине, по-моему, у всех серьезных наблюдателей вызывает улыбку», - сказал Лавров.
"К сожалению, наши коллеги в ЕС спрятались за такую лукавую формулу "санкции будут сняты, как только Россия выполнит Минские договоренности". Мы приглашаем наших европейских друзей в ЕС еще раз почитать Минские договоренности – там достаточно понятно написано, кто и что должен делать, и в какой последовательности", - добавил он.
По словам Лаврова, в связи с расширением санкций ничего, кроме сожаления, высказать нельзя по "поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег".
"Она уже переходит все грани. Порошенко не может выполнить свои обязательства по Минским договоренностям, а санкции – против России", - сказал Лавров и добавил, что аналогичная ситуация в Сирии, где "виновата только Россия и режим Асада".
Он добавил, что вину за любое событие, которое не нравится американским конгрессменам, пытаются свалить на РФ.