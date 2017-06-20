Лавров назвал расширение санкций против РФ "русофобской одержимостью"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал расширение санкций против России за ситуацию на востоке Украины "русофобской одержимостью".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Франции.

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«Это (расширение санкций – УНИАН) атмосферу, конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию в Украине, по-моему, у всех серьезных наблюдателей вызывает улыбку», - сказал Лавров.

"К сожалению, наши коллеги в ЕС спрятались за такую лукавую формулу "санкции будут сняты, как только Россия выполнит Минские договоренности". Мы приглашаем наших европейских друзей в ЕС еще раз почитать Минские договоренности – там достаточно понятно написано, кто и что должен делать, и в какой последовательности", - добавил он.

По словам Лаврова, в связи с расширением санкций ничего, кроме сожаления, высказать нельзя по "поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег".

"Она уже переходит все грани. Порошенко не может выполнить свои обязательства по Минским договоренностям, а санкции – против России", - сказал Лавров и добавил, что аналогичная ситуация в Сирии, где "виновата только Россия и режим Асада".

Он добавил, что вину за любое событие, которое не нравится американским конгрессменам, пытаются свалить на РФ.