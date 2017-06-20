Порошенко после встречи с Трампом: США остаются преданными "Минску"

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что США остаются преданными Минским договоренностям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом сегодня в Вашингтоне.

Он напомнил, что три года назад 20 июня после избрания президентом Украины он объявил режим прекращения огня и представил свой мирный план, который стал основой Минских договоренностей.

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«Было отмечено, что США поддерживают, остаются преданными Минским договоренностям», - заявил он.

«Уверен в том, что мы должны требовать от России полной имплементации Минских договоренностей, причем пакет по безопасности, который состоит в том, что должен быть прекращен огонь, отведена российская артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории, включая границу. Мы подробно обсудили шаги, которые сейчас будут сделаны накануне визита президента Трампа в Европу», - добавил Порошенко.