Россия предупреждает США, что их истребители теперь являются потенциальной мишенью в Сирии - The Guardian

Об этом пишут Патрик Винтур и Джулиан Боргер в статье "Россия предупреждает США, что их истребители теперь являются потенциальной мишенью в Сирии", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Угроза прямого российско-американского противостояния в Сирии обострилась в понедельник после того, как Москва заявила, что будет рассматривать как потенциальную мишень любой самолет возглавляемой США коалиции, пролетающий к западу от реки Евфрат.

Россия заявила, что реагирует на воскресный инцидент, когда американские самолеты сбили сирийский истребитель. США заявили, что его самолеты защищали поддерживаемые США силы, которые пытались захватить столицу "Исламского государства" Ракку, на северо-востоке Сирии.

Это была первая такая атака США на сирийский военный самолет с начала гражданской войны в Сирии шесть лет назад.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что удар США "следует рассматривать как продолжение линии Америки по игнорированию норм международного права".

"Что это, если не акт агрессии? Это, если хотите, помощь тем террористам, с которыми борются США, заявляя, что они проводят антитеррористическую политику".

Российское министерство иностранных дел также заявило, что ответит на это нападение приостановлением своего канала связи с американскими силами, который предназначен для предотвращения столкновений и опасных инцидентов в воздушном пространстве Сирии.

Высокопоставленный американский генерал Джозеф Данфорд пытался смягчить последствия инцидента, настаивая на том, что горячая линия, установленная восемь месяцев назад между центральным командованием США в Катаре и ее российским эквивалентом в Сирии, все еще была открыта и функционировала в понедельник утром, и будет использоваться в попытке разрядить ситуацию.

"Я уверен, что мы все ещё поддерживаем коммуникацию между центром коалиционных операций и российским операционным центром", - сказал Данфорд, глава объединенного комитета начальников штабов, Национальному пресс-клубу в Вашингтоне. "Я думаю, худшее, что может сделать любой из нас, - это решать эту проблему с помощью преувеличений".

"Я также уверен, что наши силы могут позаботиться о себе", - добавил он.

Российские военные угрожали закрыть горячую линию, известную как "канал деконфликтации", в апреле после того, как президент Трамп отдал приказ о ракетном ударе по сирийской авиабазе, предположительно участвовавшей в нападении с применением химического оружия. Однако, Москва не выполнила эту угрозу, и канал остался открытым.

В понедельник вмешалась премьер-министр Тереза ​​Мэй, она призвала Россию не отменять "соглашения о деконфликтации", поскольку это увеличит риск воздушной борьбы между боевыми самолетами российских сил и возглавляемой США коалиции.

Риск прямой конфронтации между США и Россией возрос после того, как Трамп принял решение предоставить своим военным командирам беспрепятственный контроль над военной стратегией в Сирии.

Но Пентагон настаивал на том, что он не стремился к эскалации конфликта и действовал только после того, как рассматриваемый сирийский истребитель сбросил бомбы возле партнеров американских сил, участвующих в бою за освобождение Ракки из-под контроля ИГИЛ.

"Важно отметить, что инцидент, произошедший в эти выходные, последовал за передвижением объединенных вооруженных сил режима. Впоследствии самолет СУ [российского производства, принадлежащий сирийскому режиму] полетел в этот район", - сказал Данфорд.

"Мы приложили все усилия, чтобы предупредить этих людей, чтобы они не приближались, а затем командир счел это угрозой для сил, которые мы поддерживаем, и принял меры. Единственные действия, которые мы предприняли против сил режима в Сирии, и там было два конкретных инцидента, были в порядке самозащиты, и мы прямо об этом сообщили".

Неясно, о каком другом инциденте говорил Данфорд. Помимо апрельского ракетного удара, американские войска стреляли по силам режима, в которые предположительно входят поддерживаемые Ираном шиитские боевики, три раза за последний месяц в восточной пустыне Сирии около иракской границы.

Отвечая на вопрос о правовых основаниях для обстрела сирийского самолета в воздушном пространстве Сирии, Данфорд ссылался на Закон о разрешении использования военной силы, принятый Конгрессом в 2001 году после атаки 11 сентября, который с тех пор американские администрации используют как прикрытие для антитеррористических операций за рубежом.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в выступлении позже, сказал, что США "сделают все возможное", чтобы сохранить каналы военной связи в Сирии.

"Хотя мы стремимся к деэскалации ситуации ... мы всегда будем сохранять право на самооборону", - добавил Спайсер.

Россия подчеркнула, что в будущем она будет отслеживать самолеты коалиции, а не сбивать их, но добавила, что "угроза для этих самолетов может проявиться только в том случае, если они предпримут меры, представляющие угрозу для российских самолетов". "Все виды бортовых машин, в том числе самолеты и беспилотные летательные аппараты международной коалиции, обнаруженные к западу от реки Евфрат, будут отслеживаться российскими системами САМ как воздушные мишени", говорится в заявлении МИД России

Американские военные подтвердили, что в воскресенье сирийский СУ-22 был сбит американским истребителем военно-морского флота F/A-18 Super Hornet. США заявили, что сирийский истребитель сбросил бомбы возле бойцов Сирийских демократических сил (СДС), которые присоединились к американским войскам в борьбе с ИГИЛ. Дамаск заявил, что его самолет выполнял миссию против ИГИЛ.

Полковник Джон Томас, представитель Центрального командования США, заявил, что американских сил в непосредственной близости не было, но СДС находились под угрозой более двух часов.

В СДС, союзе курдских и арабских бойцов, сотрудничающих с западными спецслужбами, сообщили, что предпримут меры для защиты от сирийских боевых самолетов, если нападения продолжатся.

Администрация Трампа пообещала улучшить поставки оружия СДС после того, как пришла к выводу, что эти силы располагают наибольшим потенциалом для освобождения Ракки от ИГИЛ.

Растущая напряженность между Вашингтоном и Москвой из-за усилий по вытеснению ИГИЛ из его крепости в Ракке далека от первоначального плана Трампа по сотрудничеству с Россией в Сирии, ради победы над террористической группировкой.

Россия, убежденный сторонник президента Сирии Башара аль-Асада, настаивала на том, чтобы США сделали изгнание ИГИЛ совместной сухопутной и воздушной операцией, но дискуссии о долгосрочном политическом будущем Сирии, похоже, приостановили процесс, и американским военным приходится действовать в политическом вакууме.

Законодатели США выражают обеспокоенность в связи с отсутствием заявленной стратегии по Сирии от администрации Трампа, помимо победы над ИГИЛ. "Четыре прямых столкновения с Сирией/Ираном /Россией за 45 дней. Трамп спокойно начинает новую войну, которую Конгресс не объявлял. Красная тревога", - предупредил в Twitter сенатор-демократ Крис Мерфи.

Еще одним признаком того, насколько сложным стал сирийский мирный процесс, стало назначение спонсируемых Россией мирных переговоров в Астане (Казахстан) на тот же день – 10 июля – когда состоятся переговоры ООН в Женеве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил дату в понедельник, зная, что она совпадает с графиком ООН. Он также сказал, что в переговорах примет участие посланник ООН по вопросам Сирии Стаффан де Мистура.

Представитель Мистуры сказал, что "этот вопрос сейчас обсуждается".