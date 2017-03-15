На аукционе продали фотоальбом, который мог принадлежать любовнице Гитлера Еве Браун

На аукционе в британском городе Кенардингтони в среду, 15 марта, с молотка ушел фотоальбом, который, скорее всего, принадлежал любовнице Адольфа Гитлера (Adolf Hitler) Еве Браун (Eva Braun), как сообщает DW.

Сборник фотографий содержал 73 фотографии как Гитлера, так и других известных деятелей нацистской Германии. Среди снимков - и достаточно уникальные, к примеру, фото Гитлера на шезлонге на веранде его горной резиденции в Оберзальцберге.

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Организаторы аукциона - компания C&T Auctioneers - твердо убеждены в том, что этот альбом принадлежал именно Еве Браун. "Мы почти уверены в том, что фотографии снимал кто-то из ее ближайшего окружения, возможно, охранник. Не исключено, что некоторые фотографии Ева Браун сняла сама, ведь ее самой не видно ни на одном из снимков", - заявил представитель C&T Auctioneers Том Харпер в интервью изданию Telegraph.

До недавнего времени альбом принадлежал британскому военному журналисту Эдварду Дину, который освещал события Второй мировой войны. По его словам, он получил его от одного из советских солдат в бункере Гитлера. Советский солдат уверял Дина, что нашел этот альбом на ночном столике любовницы Гитлера.

Альбом содержит много фотографий, на которых изображены эсэсовцы в приватной обстановке. За это еще в 1945 году британское издание Daily Mirror спекулювало относительно возможного романа Евы Браун с одним из членов отрядов СС.

Как сообщал УНИАН, недавно телефонный аппарат, которым лидер Третьего рейха Адольф Гитлер пользовался во время Второй мировой войны, был продан на американском аукционе за 243 тысячи долларов