Названо имя мужчины, врезавшегося в толпу людей у мечети в Лондоне

Нападение на людей у мечети в северном Лондоне в ночь на понедельник совершил 47-летний житель Кардиффа и уроженец графства Сомерсет Даррен Осборн, сообщает Би-би-си. По информации источников Озборн - отец четверых детей. В ночь на понедельник в доме у Озборна были проведены обыски.

Читайте такжеВ Лондоне мужчина после наезда фургона с ножом напал на людей - СМИОн был задержан в момент нападения местными жителями и арестован прибывшей полицией по подозрению в покушении на убийство.

Мужчина арендовал автофургон, на котором врезался в толпу людей, собравшихся у мусульманского общинного центра неподалеку от станции метро Finsbury Park. В результате нападения 10 человек ранены и один умер (полиция не может подтвердить или опровергнуть, наступила ли его смерть в результате атаки или нет, так как именно ему оказывалась медицинская помощь после наезда).

Премьер-министр Тереза Мэй назвала террористическое нападение на мечеть в северном районе Лондона не менее отвратительным, чем недавние аналогичные теракты в Британии. Она сообщила, что в районе, в особенности вблизи религиозных учреждений, будет введено усиленное полицейское патрулирование - в том числе и вооруженной полицией.