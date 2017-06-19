Более 10 людей пострадали при наезде фургона на пешеходов в Лондоне, подозреваемый задержан

В результате наезда фургона на толпу людей на севере Лондона пострадали 12 человек, сообщает The Sun.

Отмечается, что фургон въехал в людей, которые выходили из мечети в Финсбери парке.

«Кто бы это ни сделал, он сделал это, чтобы нанести вред людям, и это террористический акт», — заявил глава мечети Мохаммед Козбар.

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Также сообщается, что полиция Лондона задержала человека, который подозревается в наезде на толпу людей на севере города, добавляет Газета.ru со ссылкой на Reuters.

По данным правоохранительных органов, в результате произошедшего есть погибшие.

В настоящее время движение по дороге Севен Систерс перекрыто. Власти призывают местных жителей искать альтернативные маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что фургон въехал в толпу людей в Лондоне. Инцидент произошел в парке Финсбери.