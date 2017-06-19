Назначен новый посол России в Турции

Дипломат Алексей Ерхов назначен послом России в Турции. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.

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До этого назначения Алексей Ерхов возглавлял департамент ситуационно-кризисного центра МИД, передает Анадолу. Дипломат ранее уже работал в Турции - течение шести месяцев он занимал постгенконсула в Стамбуле.