Назначен новый посол России в Турции
14:52, 19 июня 2017Мир
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До этого назначения дипломат уже работал в Турции.
REUTERS
Дипломат Алексей Ерхов назначен послом России в Турции. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин.
Читайте такжеВ Турции нашли предполагаемых организаторов убийства российского посла - СМИНапомним, предыдущий российский посол Андрей Карлов был застрелен во время церемонии открытия фотовыставки в центре современного искусства в Анкаре 19 декабря 2016 года.
До этого назначения Алексей Ерхов возглавлял департамент ситуационно-кризисного центра МИД, передает Анадолу. Дипломат ранее уже работал в Турции - течение шести месяцев он занимал постгенконсула в Стамбуле.
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