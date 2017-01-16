Убийцу российского посла похоронили на безымянном кладбище в Анкаре – СМИ

Как сообщает агентство «Анадолу», тело убийцы на прошлой неделе было передано представителям местного муниципалитета для захоронения.

В соответствии с законодательством, родные могли забрать тело Алтынташа из морга в течение 15 дней, но не сделали этого.

После завершения всех процедур убийца был захоронен.

Как сообщал УНИАН, российский посол Андрей Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтинташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в июле 2016 года.

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После убийства он восклицал: "Аллаху Акбар! Мы умираем в Алеппо, ты умрешь здесь".

Алтинташ был убит на месте сотрудниками полиции.

20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что за убийством российского посла Андрея Карлова стоят последователи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выдвигает эту версию.