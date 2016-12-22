В Турции полиция освободила родственников убийцы посла РФ

Как передает Европейская правда, прокуратура задержала для допроса мать, отца, сестру и двух других родственников Мевлюта Алтынташа.

"Следственные действия антитеррористического управления провинции в контексте расследования убийства Карлова относительно родственников Алтынташа завершено", - говорится в заявлении прокуратуры.

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Как сообщал УНИАН, Карлов был убит 19 декабря в Центре современного искусства в Анкаре. Ему в спину выпустил 9 пуль бывший сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, который был уволен из правоохранительных органов после попытки государственного переворота в июле 2016 года. После убийства он восклицал: "Аллаху Акбар! Мы умираем в Алеппо, ты умрешь!" Алтынташ был убит на месте сотрудниками полиции.

20 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил, что за убийством российского посла Андрея Карлова стоят последователи оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выдвигает эту версию.