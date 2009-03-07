Медведев, несмотря на кризис, верит в потенциал рубля

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ считает, что несмотря на мировой финансовый кризис у рубля остались возможности стать одной из резервных мировых валют.

Об этом он сказал сегодня в своем видеоблоге, подводя итоги первого года президентства.

«Ясно, скажем, что одна из таких крупных амбициозных задач, как формирование в Москве мирового финансового центра, которая озвучивалась мною в начале прошлого года на ряде таких существенных конференций, которые тогда проходили, – она сегодня не является задачей номер один, но это вовсе не значит, что от этой идеи нужно отказаться», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он подчеркнул, что наоборот, кризис мировых валют и ситуация вокруг доллара, ситуация вокруг существующих финансовых рынков, деятельности мировых финансовых структур ставит в повестку дня задачу создания новой мировой финансовой архитектуры.

«Что означает, что у рубля по-прежнему есть все возможности, в конечном счёте, стать одной из резервных финансовых единиц, одной из мировых резервных валют», - уверен Д.МЕДВЕДЕВ.

Он также отметил, что финансовый кризис затронул сегодня практически все развитые страны.

Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что одной из своих самых главных задач на посту Президента считает стабильное социально-экономическое развитие России.