Мэр Лондона требует от Мэй данных о пропавших без вести при пожаре

Мэр Лондона Садик Хан обратился с письмом к премьер-министру страны Терезе Мэй с рядом требований, среди которых - предоставить полную информацию о пропавших без вести в результате пожара в жилой многоэтажке, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на BBC.

Читайте такжеКоличество жертв пожара в Лондоне резко возрослоМер Лондона требует предоставить полную информацию семьям и друзьям людей, которые после пожара числятся пропавшими без вести. "Из-за отсутствия информации горе общины еще больше усилилось", - отметил Садик Хан.

Он также призвал оказать поддержку пострадавшим жителям многоэтажки, поскольку часть жителей, потерявших квартиры, до сих пор ночуют в спортивном центре Вествей.

Как сообщал УНИАН, по данным издания The Sun во время пожара в лондонской многоэтажке пропали без вести не менее 65 человек. По последним данным, на третий день после пожара официально погибшими считаются 30 человек.