Масштабный пожар в Лондоне: появилось первое видео из сгоревшей высотки
08:28, 16 июня 2017Мир
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На видео заметны обуглившиеся стены и вещи, поврежденные пламенем.
В Лондоне горела высотка / REUTERS
В Сеть выложили видео, снятое после пожара внутри 24-этажного дома в Лондоне.
Автор ролика заснял первые этажи здания, залитые водой после тушения пожара спасателями, передает Daily Mail. На видео заметны обуглившиеся стены и вещи, поврежденные пламенем.
Как сообщал УНИАН, пожар в Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне вспыхнул ночью в среду. В момент возникновения огня в 24-этажном здании могли находиться до 600 человек.
По последним данным, в результате пожара погибли 17 человек, пропавшими без вести числится еще 41.
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