Масштабный пожар в Лондоне: появилось первое видео из сгоревшей высотки

В Сеть выложили видео, снятое после пожара внутри 24-этажного дома в Лондоне.

Автор ролика заснял первые этажи здания, залитые водой после тушения пожара спасателями, передает Daily Mail. На видео заметны обуглившиеся стены и вещи, поврежденные пламенем.

Как сообщал УНИАН, пожар в Гренфелл-тауэр в Северном Кенсингтоне вспыхнул ночью в среду. В момент возникновения огня в 24-этажном здании могли находиться до 600 человек.

По последним данным, в результате пожара погибли 17 человек, пропавшими без вести числится еще 41.