По меньшей мере 65 человек пропали без вести при пожаре в Лондоне - СМИ

По меньшей мере 65 человек пропали без вести в результате пожара в лондонской многоэтажке, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на британское издание The Sun. Работники службы чрезвычайных ситуаций уже третий день ищут тела в сожженной многоэтажке.

Читайте такжеМэй распорядилась о публичном расследовании пожара в лондонской высоткеПо последним данным полиции, в результате пожара погибли 17 человек. Однако там отмечают, что число погибших будет расти.

Накануне в Лондоне идентифицировали тела шести погибших в результате пожара в многоэтажке. Однако в полиции предупреждают, что они не смогут идентифицировать всех людей, погибших во время пожара.

Как сообщал УНИАН, пожар в многоквартирном жилом доме Гренфелл-Тауэр на западе Лондона произошел в ночь на 14 июня. Пожар продолжался более суток, в результате 24-этажное здание выгорело почти полностью. Десятки людей до сих пор считаются пропавшими без вести после пожара. Власти сообщают, что пока не удается установить местонахождение целых семей. Поисковая операция в сгоревшем доме, по оценкам полиции, может занять несколько недель.