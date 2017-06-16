Вице-президент США нанял адвоката, чтобы подготовится к вопросам о связях с Россией

Вице-президент США Майк Пенс нанял адвоката для помощи в подготовке к вопросам следствия по вмешательству России в президентские выборы в 2016 году. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что офис Пенса подтвердил в четверг, что он нанял голову адвокатского бюро McGuireWoods LLP Ричарда Каллена, или тот помог с ответами на запросы специального прокурора Роберта Мюллера, который ведет это расследование.

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В офисе Пенса отметили, что вице-президент рассмотрел несколько кандидатов, прежде чем остановится на Каллени и принял окончательное решение на этой неделе.

При этом помощники Пенса отказались отвечать, что заставило Пенса нанять внешнего адвоката и перенаправлять все вопросы, связанные с расследованием, ему.

Как сообщал УНИАН ранее, президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия не занимается никакой подпольной подрывной деятельностью. Об этом он сказал в ходе очередной «прямой линии», комментируя заявление экс-главы ФБР Джеймса Коми о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США.

«Господин бывший директор ФБР сказал, что он считает, что вмешательство РФ в избирательном процессе было, никаких доказательств он при этом не приводит. Как он говорит, влияние на наши умы, на то, как мы должны действовать так, было. А вообще, разве в мире есть по-другому?», - заявил Путин.