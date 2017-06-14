Обессиленные пожарные и потрясенные жители на месте пожара в Лондоне (фоторепортаж)
16:58, 14 июня 2017Мир
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Для эвакуированных жильцов сгоревшего дома подвозят воду, одежду, медикаменты и другие необходимые вещи, а пожарные работают на месте без остановки.
В Лондоне продолжают тушить масштабный пожар в жилой многоэтажке, которая началась еще около часа ночи 14 июня.
По состоянию на середину дня 14 июня из здания продолжает валить дым, на месте без перерыва работают пожарные.
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Также эксперты уже приступили к исследованию образцов здания, чтобы установить причину пожара.
В то же время для эвакуированных жителей сгоревшего дома подвозят воду, одежду, медикаменты и другие необходимые вещи.
При этом на данный момент известно, что при пожаре пострадали более 70 человек, известно минимум о 6 погибших.
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Новость в сюжете: Пожар в Лондоне