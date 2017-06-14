Трамп прокомментировал нападение на конгрессмена США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал нападение на конгрессмена США в Александрии, штат Вирджиния.

«Конгрессмен от Луизианы Стив Скализе, настоящий друг и патриот, был серьезно ранен, но полностью восстановится», — написал он.

Американский лидер также добавил, что своими мыслями и молитвами он в настоящее время вместе со Скализе.

Читайте такжеТрамп сегодня празднует день рождения и впервые разрежет торт в Белом доме

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что Трампа проинформировали о ситуации в Вирджинии.

Утром 14 июня неизвестный начал стрельбу по конгрессмену и его помощникам. Инцидент произошел на бейсбольной площадке в Александрии, штат Вирджиния, где законодатели проводили тренировку.

По последним данным, ранения получили пять человек, среди них Скализе и двое полицейских. Стрелок был задержан.