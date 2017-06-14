Трамп прокомментировал нападение на конгрессмена США
Американский лидер также добавил, что своими мыслями и молитвами он в настоящее время вместе со Скализе.
Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал нападение на конгрессмена США в Александрии, штат Вирджиния.
«Конгрессмен от Луизианы Стив Скализе, настоящий друг и патриот, был серьезно ранен, но полностью восстановится», — написал он.
Американский лидер также добавил, что своими мыслями и молитвами он в настоящее время вместе со Скализе.
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Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что Трампа проинформировали о ситуации в Вирджинии.
Утром 14 июня неизвестный начал стрельбу по конгрессмену и его помощникам. Инцидент произошел на бейсбольной площадке в Александрии, штат Вирджиния, где законодатели проводили тренировку.
По последним данным, ранения получили пять человек, среди них Скализе и двое полицейских. Стрелок был задержан.