Северная Корея представляет наибольшую и реальную угрозу миру - Мэттис

Северная Корея представляет в данный момент наибольшую и реальную угрозу миру и безопасности во всем мире, заявил в Конгрессе министр обороны США Джим Мэттис.

"Темпы и масштабы продолжающихся работ по созданию Северной Кореей ядерного оружия и средств его доставки возросли", и это "представляет ясную и реальную опасность для всех", - сказал Мэттис, сообщает Радио Свобода.

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Мэттис подчеркнул, что создание Северной Кореей межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой, способной поразить США, является лишь делом времени. Сомнений в том, что Пхеньяну удастся создать такое оружие нет.

Во время выступления в комитете Конгресса по делам вооруженных сил министр обороны также заявил, что нет никаких признаков готовности президента РФ Владимира Путина установить "позитивные отношения" с Соединенными Штатами. "Путин выбрал роль стратегического конкурента", - сказал Мэттис.