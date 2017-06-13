Мэттис не видит у Путина стремления к сближению с США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис не видит со стороны России стремления выстраивать конструктивное взаимодействие с Вашингтоном. Москва предпочитает быть стратегическим соперником США, заявил в понедельник, 12 июня, американский министр обороны на слушаниях в комитете Палаты представителей по вооруженным силам, DW.

"В настоящее время я не вижу никаких указаний на то, что (президент РФ Владимир. - Ред.) Путин стремится к хорошим отношениям с нами", - указал он. Это не значит, что достичь этого нельзя, если искать те темы, по которым возможна "общность взглядов", добавил министр.

"Однако на данный момент он выбрал соперничество, решил быть нашим стратегическим соперником, и нам придется заниматься этой проблемой", - пояснил Мэттис.

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Министр обороны США также предупредил об опасности возвращения к соперничеству между великими державами в условиях, когда такие страны, как Россия и Китай, ведут себя все более агрессивно в военном плане и ставят под угрозу глобальную систему международной безопасности. "И Россия, и Китай противостоят ключевым аспектам международного порядка, столь кропотливо выстроенного после окончания Второй мировой войны", - сказал он.

Ранее республиканец Линдси Грэм предупредил, что американский Сенат в ближайшее время может проголосовать за ужесточение санкций против РФ. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, дал понять, что не считает нужным реагировать на подобные заявления Вашингтона.