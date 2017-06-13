В Риме ввели штраф за купание в фонтанах

Мэрия столицы Италии Рима ввела штрафы от 40 до 240 евро за купание в фонтанах, передает Новое время.

Читайте такжеВ Петербурге неизвестные "любители пенки" залили фонтан моющим средством (фото)

Кроме купания, также запрещено пить и есть у городских фонтанов, стоять на выступающих элементах, опускать ноги в воду, а также купать домашних животных. Запрет распространяется только на летний период - до 31 октября.

"Нам нужно защищать наш город, хорошее поведение – это важно. Полиции Рима поручено пристально следить за этими объектами", - сказала мэр Рима Вирджиния Раджи.

Как сообщал УНИАН, ранее в Швейцарии ввели штраф за фотосъемку "слишком красивого" поселка.