В Швейцарии ввели штраф за фотосъемку "слишком красивого" поселка (видео)
13:34, 01 июня 2017Курьёзы
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Жители швейцарского поселка решили, что он слишком красивый для того, чтобы его фотографировали туристы.
Кадр из видео ТСН
В Швейцарии туристам запретили фотографировать деревню, сообщает ТСН.
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Местные решили - их село настолько красивое, что его фотографии могут сделать несчастными тех, кто их созерцает и не имеет возможности приехать туда. За каждое сделанное фото могут взыскать штраф – 5 евро.
Как сообщал УНИАН, ранее в швейцарском поселке Обервиль-Лили, где проживают 300 миллионеров, решили принять пятерых сирийских беженцев, чтобы не платить 290 тысяч франков в год властям кантона.
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