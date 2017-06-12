В Швеции вместо билетов на поезд ввели подкожные чипы

Шведская железная дорога разрешила путешественникам отказаться от билетов в пользу микрочипов, вживленных под кожу. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пока участие в эксперименте принимают корпоративные клиенты, которые часто пользуются услугами железной дороги, и которым надоело иметь дело с бумажными или электронными билетами.

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Похожую технологию используют, например, в банковских карточках. Теперь проводники могут получать информацию о поездках пассажиров на свои телефоны, просто поднеся их к месту, где у пассажира имплантирован чип.

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Напомним, "Укрзализныця" в ближайшие дни запустит прямой поезд в Болгарию.