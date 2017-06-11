Партия Макрона уверенно побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции – экзит-пол

Партия президента Франции Эммануэля Макрона "Республика, вперед!" уверенно побеждает в первом туре выборов в Национальное собрание Франции (нижнюю палату парламента - Национальную ассамблею).

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного социологической компанией Ipsos, который был представлен в прямом эфире телеканала France24.

В частности, согласно результатам опроса во всех мажоритарных округах, за партию "Республика, вперед!" проголосовали 32,2% избирателей, за партию "Республиканцы" - 21,5%, ультраправую партию "Национальный фронт" поддержали 14%, партию "Непокоренная Франция" - 11%, Социалистическую партию - 10,2%.

Другие кандидаты набирают 3,3%.

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Таким образом, ожидается, что кандидаты от партии Макрона получат в парламенте 390-430 мандатов, "Республиканцы" - 85-125, социалисты - 20-35, "Непокоренная Франция" - 11-21, "Национальный фронт" - 3-10, другие силы - 7-12 мест.

Если ни один кандидат не получит в первом туре более 50% голосов в округе, тогда состоится второй тур, в который выйдут два лучших кандидата первого тура.

Второй тур выборов состоится 18 июня.

Всего в Национальном собрании Франции 577 мест.

Также отмечается невысокая явка избирателей. Последние данные по явке представлены по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 по Киеву). В частности, на то время явка избирателей составила 40,75%.