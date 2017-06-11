Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

Во Франции началось голосование в первом туре парламентских выборов.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 по киевскому времени) и будут работать до 18.00, а в крупных городах - до 20.00, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеПартия Макрона должна победить на парламентских выборах во Франции – соцопрос

Эти парламентские выборы очень важны для президента Эммануэля Макрона, которому нужно получить большинство в законодательном органе для проведения реформ и реализации своей предвыборной программы.

Как свидетельствуют последние данные социологических опросов, партия Макрона «Республика на марше!» может получить от 397 до 427 мандатов. Всего в Национальном собрании Франции 577 мест.

Парламентские выборы во Франции пройдут в условиях чрезвычайного положения, которое было введено в стране после террористических актов в Париже в ноябре 2015 года. Порядок во время голосования будут охранять более 50 тысяч полицейских.

Выборы в Национальное собрание Франции проходят по мажоритарной избирательной системе в два тура. Для того, чтобы быть избранным, кандидат должен получить в первом туре абсолютное большинство голосов и не менее четверти голосов всех зарегистрированных избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не набрал в первом туре абсолютного большинства, два кандидата, получившие наибольшее количество голосов, выходят во второй тур, где победитель определяется относительным большинством.

Второй тур парламентских выборов во Франции состоится 18 июня.