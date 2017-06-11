Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

12:40, 11 июня 2017
Мир
458 0

Эти парламентские выборы очень важны для президента Эммануэля Макрона, которому нужно получить большинство в законодательном органе для проведения реформ и реализации своей предвыборной программы.

Иллюстрация REUTERS

Во Франции началось голосование в первом туре парламентских выборов.

Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (9.00 по киевскому времени) и будут работать до 18.00, а в крупных городах - до 20.00, сообщает Deutsche Welle.

Читайте такжеПартия Макрона должна победить на парламентских выборах во Франции – соцопрос

Эти парламентские выборы очень важны для президента Эммануэля Макрона, которому нужно получить большинство в законодательном органе для проведения реформ и реализации своей предвыборной программы.

Как свидетельствуют последние данные социологических опросов, партия Макрона «Республика на марше!» может получить от 397 до 427 мандатов. Всего в Национальном собрании Франции 577 мест.

Парламентские выборы во Франции пройдут в условиях чрезвычайного положения, которое было введено в стране после террористических актов в Париже в ноябре 2015 года. Порядок во время голосования будут охранять более 50 тысяч полицейских.

Выборы в Национальное собрание Франции проходят по мажоритарной избирательной системе в два тура. Для того, чтобы быть избранным, кандидат должен получить в первом туре абсолютное большинство голосов и не менее четверти голосов всех зарегистрированных избирателей. В случае, если ни один из кандидатов не набрал в первом туре абсолютного большинства, два кандидата, получившие наибольшее количество голосов, выходят во второй тур, где победитель определяется относительным большинством.

Второй тур парламентских выборов во Франции состоится 18 июня.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #выборы во Франции