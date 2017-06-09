В Дании бык сбежал с выставки и травмировал четверых детей

В датском городе Оденсе сбежавший из выставки бык ранил шестерых человек, в том числе четырех детей. Об этом сообщает Associated Press.

По данным местная полиция, из-за быка получили ранения четыре девочки, возраст которых варьируется от 11 месяцев до семи лет. Также пострадали 50-летняя женщина и 58-летний мужчина. Двух детей забрала скорая помощь. Бык впоследствии был пойман.

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Уточняется, что дети из близлежащих школ приехали на ежегодную выставку рогатого скота в Оденсе, располагающемся в 170 километрах к западу от Копенгагена.