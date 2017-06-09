Грибаускайте: РФ продолжает агрессию, оснований для снятия санкций нет

Президент Литвы Даля Грибаускайте не видит никаких оснований для ослабления европейских санкций против России. Об этом она заявила на пресс-конференции в Харькове, пишет Европейская правда.

"С нашей точки зрения, с точки зрения НАТО, Европейского союза и ОБСЕ ситуация на восточных границах ухудшается, демонстративное агрессивное поведение до сих пор сохраняется. Поэтому нет никаких условий для ослабления каких-либо санкций", - сказала Грибаускайте.

Она напомнила, что США недавно продлили санкции против РФ, и заверила, что новая администрации Дональда Трампа понимает, что "без мира в Украине не будет мира в Европе и мире".

"Агрессор, неважно, под каким именем, остается агрессором. И в этом вопросе наша европейская позиция и американская позиция полностью совпадают", - добавила президент Литвы.

Напомним, Комитет постоянных представителей ЕС решил продлить на год санкции против оккупированного Крыма.

Ожидается, что вскоре будут продлены и экономические санкции против России, введенные из-за ее роли в конфликте на востоке Украины.

Ранее сообщалось, что сенатор США Джон Маккейн заявил, что подготовил поправку в законодательство, которая расширит санкции в отношении России.

Белый дом подтвердил, что не планирует отменять санкции против России.