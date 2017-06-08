Белый дом заявил об отсутствии планов снять санкции с России
23:27, 08 июня 2017Мир
443 0
Администрация президента остается приверженной к существующей санкционной политике в отношении России и будет сохранять санкции
Иллюстрация / REUTERS
США пока не планируют снимать санкции с России. Об этом заявила заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс, передает Associated Press.
Читайте такжеВ Кремле назвали "незаконным" продление санкций ЕС за аннексию Крыма
По ее словам, администрация президента остается приверженной к существующей санкционной политике в отношении России и будет сохранять санкции, пока «Москва полностью не выполнит обязательства для разрешению кризиса на Украине».
«Мы полагаем, что существующий санкционный режим — лучший инструмент для принуждения России к выполнению обязательств», — сказала Сандерс.
Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter