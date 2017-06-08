Белый дом заявил об отсутствии планов снять санкции с России

США пока не планируют снимать санкции с России. Об этом заявила заместитель официального представителя Белого дома Сара Сандерс, передает Associated Press.

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По ее словам, администрация президента остается приверженной к существующей санкционной политике в отношении России и будет сохранять санкции, пока «Москва полностью не выполнит обязательства для разрешению кризиса на Украине».

«Мы полагаем, что существующий санкционный режим — лучший инструмент для принуждения России к выполнению обязательств», — сказала Сандерс.

Ранее сообщалось, что страны ЕС согласовали продление на год санкций против Крыма.