В РФ студентам посоветовали не идти на митинг против коррупции и рассказали о "незыблемом курсе Путина"

Ректорат петербургского Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова настоятельно рекомендует своим студентам не принимать участие в антикоррупционных митингах 12 июня, к которым призвал российский оппозиционер Алексей Навальный.

Ректорат СЗГМУ им. И.И. Мечникова опубликовал соответствующее заявление на официальном сайте вуза.

«По достоверной информации в Вашей среде есть сторонники оппозиционного деятеля Алексея Навального, который используя трудности сегодняшнего дня планирует совершение ряда провокаций на мероприятиях, используя недовольство в студенческой среде», – говорится в тексте обращения.

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«Массовые беспорядки, нарушения общественного порядка – противоправные действия, которые влекут за собой создание неуправляемой ситуации. Как эти действия могут отразиться на Вас?! Не нанесет ли это вред Вашему будущему, реализации Ваших целей и становлению Вас как будущих специалистов?! Подумайте о том, какой вред может быть нанесен престижу нашей страны, нашего города, нашего ВУЗа, в котором Вы получаете знания, умения, навыки!», – предостерегает студентов ректорат.

В обращении утверждается, что изменить жизнь в России можно «законным и демократическим путем» и «упорной работой и учебой».

Студентов призывают не поддаваться на провокации, не допускать беспорядков, а также «проявить стойкость и благоразумие».

При этом в ректорате подчеркнули свою преданность нынешнему президенту России Владимиру Путину, назвав его политический курс «незыблемым».

«Официальные (разрешенные) мероприятия будут проходить на различных площадках – их цель поддержка незыблемого курса Президента В.В. Путина на развитие демократии в России, курса на преодоление технологического отставания, курса на развитие социального общества в нашем Отечестве», – говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Алексей Навальный в письме к своим сторонникам призвал жителей РФ 12 июня выйти на митинги против коррупции в стране.

Он напомнил, что 26 марта «тысячи людей в 84 городах России вышли на улицы и потребовали расследования коррупционных схем, в которых замешан Дмитрий Медведев. В современном демократическом государстве этого было бы достаточно, чтобы премьер-министр покинул свой пост и стал фигурантом уголовного расследования».