Избраны новые члены Совета Безопасности ООН

Бельгия, Италия, Южная Африка и Индонезия избраны новыми непостоянными членами Совета Безопасности ООН.

В группе латино-американских стран избрать замену Аргентине в первом туре не удалось - Гватемала и Венесуэла не смогли получить необходимой поддержки.

Новые члены Совета Безопасности приступят к работе с января 2007 года на два года. Они получили поддержку более двух третей государств-участников Генеральной ассамблеи ООН или более 126 голосов из 192.

В Совет Безопасности ООН входят 15 членов: пять постоянных - Россия, Китай, США, Великобритания и Франция - и 10 непостоянных, избираемых на два года.