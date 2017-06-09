Экзит-полы: на выборах в парламент Британии лидирует Консервативная партия

По данным экзит-полов, на выборах в парламент Великобритании лидирует Консервативная партия. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".

Ожидается, что консерваторы получат 314 мест в парламенте из 650.

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Второе место, предварительно, занимает Лейбористская партия, представители которой могут получить 266 мандатов.

Тройку лидеров может замкнуть Шотландская национальная партия, получив 34 места.

Ранее опрос показал, что консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии.