Экзит-полы: на выборах в парламент Британии лидирует Консервативная партия
02:33, 09 июня 2017Мир
558 0
Ожидается, что консерваторы получат 314 мест в парламенте из 650.
Иллюстрация / REUTERS
По данным экзит-полов, на выборах в парламент Великобритании лидирует Консервативная партия. Об этом сообщает телеканал "Би-би-си".
Ожидается, что консерваторы получат 314 мест в парламенте из 650.
Читайте такжеВ Великобритании явка на парламентских выборах крайне низкая (видео)
Второе место, предварительно, занимает Лейбористская партия, представители которой могут получить 266 мандатов.
Тройку лидеров может замкнуть Шотландская национальная партия, получив 34 места.
Ранее опрос показал, что консерваторы опередят лейбористов на 10% на выборах в Британии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Парламентские выборы в Британии