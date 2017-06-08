"Это критически важно": американский режиссер рассказал, почему перешел на сторону Путина в своем фильме

Американский режиссер Оливер Стоун рассказал, почему он решил сделать фильм о президенте РФ Владимире Путине.

По его словам, кинокартина придумана, чтобы избежать накала страстей между Кремлем и США.

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Об этом постановщик рассказал в интервью журналу Startribune.

Стоун считает, что посмотрев фильм американцы изменят свое отношение к РФ и Путину.

"Это критически важно для Соединенных Штатов – понять другую точку зрения. Я заинтересован в том, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений", - сказал он.

Фильм Стоуна, с отрывками из которого ознакомились некоторые журналисты, уже вызвал критику в адрес режиссера со стороны ряда СМИ в США.

Автора упрекают в пророссийской позиции и в симпатиях к российскому президенту.